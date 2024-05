Deutsche Kampfbrigade für Litauen Boris Pistorius und sein Soll und Haben

Der Verteidigungsminister empfängt an diesem Donnerstag seinen neuen litauischen Amtskollegen Laurynas Kasciunas. Es dürfte dabei auch um ein Thema gehen, mit dem Pistorius bei der Nato und den Partnern in Litauen im Wort steht und das viel Geld kosten wird. Der deutsche Verteidigungsminister hatte im vergangenen Jahr bei einem Besuch in Litauen angekündigt, dass Deutschland dauerhaft eine Kampfbrigade der Bundeswehr in dem Land stationieren will. Damit will die Bundesregierung ihren Beitrag zu einer weiteren Stärkung der Nato-Ostflanke leisten – und Russland vor einer befürchteten Aggression gegen das Baltikum abschrecken.