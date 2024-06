Befragung im Bundestag Pistorius schaltet auf Angriff gegen die AfD

In Richtung der AfD-Fraktion aber schaltet der Verteidigungsminister auf Angriff an diesem Mittwoch. Immer wieder pariert er AfD-Fragen etwa zum möglichen Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine, verweist auf Putins alleinige Verantwortung für den Krieg und auf Putins Möglichkeit, diesen sofort zu beenden. Als später der Grünen-Abgeordnete Janosch Dahmen eine Frage stellt, holt Pistorius aus. „Es gibt kluge Fragen und es gibt dumme Fragen. Ihre ist eine kluge, wenn ich das sagen darf“, so Pistorius. „Dumme werden an anderer Seite des Hauses gestellt und meistens auch noch mit Geldzahlungen verknüpft, die gerne auch mal aus Moskau oder aus Peking kommen können“, so Pistorius unter Getöse aus den Reihen der Abgeordneten von AfD und Union. Pistorius fügt in Richtung Dahmen noch den Satz „vielen Dank für Ihre kluge und vor allem nicht gesponserte Frage“ hinzu, bevor er eine kurze Antwort gibt. Damit spielt er an auf Vorwürfe gegen die AfD-Politiker Maximilian Krah und Petr Bystron wegen möglicher Verbindungen zu prorussischen Netzwerken und auf die Festnahme eines Mitarbeiters von Krah wegen des Verdachts der Spionage für China.