Reformpläne im Verteidigungsministerium Minister Knallhart

Pistorius baut das Ministerium um wie lange kein Verteidigungsminister vor ihm. Minister Knallhart. Es sind überfällige Entscheidungen in der Sache, auch wenn sie am Ende Pistorius selbst schützen, wenn er die Bundeswehr wieder zu einer wirklich einsatz- und verteidigungsfähigen Armee macht. Doch der politische Selbstschutz ist nicht der Antrieb dieses Inhabers der Befehls- und Kommandogewalt. Pistorius will diesen Job, und er will ihn richtig machen. Dazu braucht er die richtigen Leute an seiner Seite. Wenn er jetzt auch noch die Leitungsebene seines Hauses verkleinert, tut er dies auch in der Überzeugung, dass er schnelle Entscheidungen braucht und keine überdimensionierten Umlaufmappen.