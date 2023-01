Boris Pistorius ist neuer Verteidigungsminister Kaltstart für den neuen Minister im Bendlerblock

Doch was das genau bedeutet? In den vergangenen Tagen ist der Druck auf Deutschland stark gewachsen, der Ukraine auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zur Verfügung zu stellen, oder zumindest die Genehmigung dafür anderen Ländern zu erteilen. Kanzler Scholz ist dazu nun unter Bedingungen bereit, heißt es in Berlin. Allerdings nur, wenn die USA ihrerseits der Ukraine eigene Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Das hat US-Präsident Joe Biden bisher immer abgelehnt. Die Augen richten sich nun auf das Treffen am Freitag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki deutete an, dass Polen Leopard-Panzer an die Ukraine liefern könnte, ohne auf eine deutsche Genehmigung zu warten. Zusammengefasst: Viel zu tun für den Neuen im Amt.