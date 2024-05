Wieder Streit um den Haushalt Boris Pistorius, die Litauen-Brigade und der Zoff ums Geld

Freiwillige gesucht. In diesem Fall: nicht ganz freiwillig. Boris Pistorius hat mit der Ankündigung seines Marschbefehls für eine Kampfbrigade nach Litauen, Debatten in der Truppe ausgelöst, womöglich auch für Unruhe in Soldatenfamilien gesorgt. Denn: Wer zieht schon gerne um von Oberviechtach und Augustdorf -- nach Rukla oder Rudninkai in Litauen, nur zehn Kilometer von der Grenze zu Weißrussland entfernt? In Rudninkai bauen die Litauer seit Ende vergangenen Jahres daran, was die übende Truppe brauchen wird: Schießbahnen, Kasernen und Unterkünfte. Auch wenn mit dem Panzergrenadierbataillon 122 aus dem bayerischen Oberviechtach und dem Panzerbataillon 203 aus Augustdorf in Nordrhein-Westfalen der Kern der Kampfbrigade feststeht, so müssen insgesamt 4800 Soldatinnen und Soldaten plus 200 Zivilbedienstete erst einmal motiviert werden, dauerhaft im Baltikum zu arbeiten, zu wohnen und zu leben. Und deren Familien, die mitumziehen, brauchen Wohnungen, die Kinder wiederum Schulen und Kitas. Alles kostet Geld. Und damit kommt automatisch ein Mann ins Spiel: Bundesfinanzminister Christian Lindner.