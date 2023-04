Neuer Planungs- und Führungsstab Pistorius greift durch – Umbau im Verteidigungsministerium

Dem Minister war die Angelegenheit wichtig. Er kam persönlich. Die Bediensteten sollten es von ihm selbst erfahren. Erst vormittags in Berlin, dann rein ins Flugzeug und ab zum ersten Dienstsitz seines Hauses: Hardthöhe Bonn. Boris Pistorius baut sein Ministerium an der Spitze um. Die Belegschaft weiß jetzt, wie er sich ein Ministerium vorstellt, das die Zeitenwende schaffen soll – an beiden Standorten in Berlin und Bonn. Mit dabei: Brigadegeneral Christian Freuding, Leiter des künftigen Planungs- und Führungsstabes, sowie Staatssekretär Nils Hilmer, Pistorius-Vertrauter aus Niedersachsen. Der Ort der Verkündung auf der Hardthöhe war gut gewählt: die Sporthalle am ersten Dienstsitz des Verteidigungsministeriums. Denn sportlich ist auch das Tempo des Umbaus, mit dem SPD-Mann Pistorius sein Ministerium neu aufstellen und ausrichten möchte. Die Idee: Der neue Planungs- und Führungsstab soll ein „gemeinsamer Arbeitsmuskel aller Leitungsbüros“ -- also der Staatssekretäre, des Generalinspekteurs und des Ministers – sein, der dafür sorgen soll, dass Entscheidungsvorlagen für den Minister besser vorbereitet werden. Pistorius will keine Umlaufmappen mehr auf seinem Schreibtisch, auf dem 15, 20 und noch mehr Kürzel oder Unterschriften die ausufernde Bürokratie belegen. Er will Tempo, schnelle Entscheidungen und ein hocheffizientes Haus.