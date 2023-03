Boris Pistorius im Bundestag Ein Amt ohne jede Schonfrist

Es ist Tag 44 im letztlich immer noch neuen Amt als Bundesminister der Verteidigung. Pistorius wusste, dass er keine Schonzeit haben würde, als er den neuen Posten am 19. Januar antrat. Erst recht keine 100-Tage-Frist mehr, die es in einer Welt, in der Politiker gewissermaßen jeden Tag der Woche rund um die Uhr unter Beobachtung sämtlicher sozialer Medien stehen, ohnehin nicht mehr gibt. Schon gar nicht in Zeiten eines Krieges mitten in Europa. Erst recht nicht nach der Vorgeschichte seiner Vorgängerin Christine Lambrecht, die in erstaunlich viele, teilweise selbst aufgestellte Fettnäpfchen trat. Als Bundeskanzler Olaf Scholz ihn im Januar gefragt habe, ob er für das derzeit vermutlich schwierigste Ministeramt im Kabinett zur Verfügung stehe, habe er sofort zugesagt. Schließlich habe er in einer solchen Situation nicht sagen können, „Olaf, tu mir mal einen Gefallen, ich brauche mal eine Woche Bedenkzeit“, so Pistorius in einem seinem ersten großen Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.