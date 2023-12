UN-Mission nach zehn Jahren beendet Pistorius empfängt die letzten Bundeswehr-Heimkehrer aus Mali

In den zehn Jahren des Einsatzes seien insgesamt drei deutsche Soldaten ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin, weitere zwölf Soldatinnen und Soldaten seien verwundet wurden. Zuletzt seien infolge der Putschereignisse im Land die politischen Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz in Mali nicht mehr gegeben gewesen. Das Ende des Einsatzes dort sei die Konsequenz gewesen. „Wir beobachten die schlechte Sicherheitslage und Bedrohungslage insbesondere in Nord- und Zentralmali weiterhin mit Sorge“, sagte der Sprecher.