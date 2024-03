Taurus-Affäre Die Reifeprüfung für Boris Pistorius

Wie es das politische Schicksal so will, haben nun beide SPD-Politiker der ersten Reihe politische (Kommunikations)-Krisen zu überstehen. Scholz‘ Befreiungsschlag, seine Gründe für die Ablehnung der Taurus-Lieferung zu nennen, verpuffte, da er im eher verdeckten Rahmen auf einer Journalistentagung fiel. Dennoch - in der Bevölkerung gibt es bei diesem Thema Rückendeckung für den Kanzler. Inwieweit Scholz in der Außenpolitik die Verbündeten und im Inneren seine Koalition zusammenhalten kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Der SPD-Kanzler steht unter sehr hohem Druck. Auch für Pistorius sind es politische Schicksalswochen. Kann er sein Ministerium, kann er die Truppe durch die Affäre, aber auch den nächsten Haushaltsstreit lenken und seine Agenda durchbringen?