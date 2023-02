Nato-Premiere für Pistorius Er kam, sah und lieferte

Zupacken ersetzt Zögerlichkeit. Diesen Eindruck versucht offenbar der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag bei seiner Nato-Premiere in Brüssel zu vermitteln. Er hat zwar ein paar Zettel mit Stichworten in der Hand, schaut aber kaum drauf. Besonders bei dem, was ihm wichtig ist, muss er nicht ablesen. Mag die Öffentlichkeit auch noch so lange über Kampfpanzer und nun Kampfjets für die Ukraine gestritten haben, er hat sich vorgenommen, zwei andere Aspekte in den Mittelpunkt zu rücken, die für ihn im Augenblick wichtiger sind: Munition und Ausbildung. Auch wenn dies „langweiliger“ klinge als die griffige Leopard-Debatte.