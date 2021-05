Debatte um Tübingens Oberbürgermeister : Palmer will sich im Fall der Fälle nur bei Aogo entschuldigen

Palmer will sich im Fall der Fälle nur bei Aogo entschuldigen

Tübingen Nach dem missglückten Satireversuch über Ex-Fußballer Dennis Aogo stellt sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer einem Partei-Ausschlussverfahren bei den Grünen. Nun sprach er erneut über seinen Facebook-Post und die Folgen.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer will sich für seine umstrittenen Äußerungen allenfalls bei Fußballer Dennis Aogo entschuldigen - sonst nicht. „Diese Entschuldigungsforderungen sind ja Teil der Empörungsrituale, mit denen versucht wird, Leute mundtot zu machen“, sagte der Grünen-Politiker in einem am Dienstag online veröffentlichten Interview der „Zeit“.