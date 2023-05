Grünen-Chef über Tübingens OB Nouripour äußert Respekt für Palmers Austritt – aber kein Bedauern

Palmer hatte am Montag seinen Parteiaustritt erklärt, wie Baden-Württembergs Grüne mitteilten. Zuvor hatte er erklärt, eine „Auszeit“ nehmen zu wollen. Am Wochenende hatte es große Diskussionen um umstrittene Äußerungen Palmers gegeben. Er hatte die Nutzung des sogenannten N-Worts – eines früher gebräuchlichen und als rassistisch wahrgenommenen Ausdrucks für Schwarze – in bestimmten Zusammenhängen verteidigt. Dabei verglich er die Angriffe auf seine Person mit der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Später rechtfertigte er sich mit Verweis auf seine jüdische Familiengeschichte.