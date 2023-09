Chef der Hamburger Privatbank M. M. Warburg Auftakt von Cum-Ex-Prozess gegen Christian Olearius

Christian Olearius ist der derzeit wohl prominenteste Angeklagte Deutschlands. Seit diesem Montag muss sich der 81-jährige Hamburger Bankier und Chef der traditionsreichen Privatbank M. M. Warburg vor der 13. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht unter dem Vorsitz von Richterin Marion Slota-Haaf wegen seiner führenden Rolle bei der Durchführung von illegalen Cum-Ex-Geschäften in den Jahren 2006 bis 2013 verantworten. 14 Fälle besonders schwerer Steuerhinterziehung wirft ihm die federführende Kölner Staatsanwaltschaft vor. Zweimal soll es bei dem Versuch geblieben sein. Der entstandene Steuerschaden soll sich auf knapp 280 Millionen Euro belaufen. Noch prominenter als der Angeklagte ist allerdings ein Mann, dessen Name gleich mehrfach in der Anklage auftaucht: Olearius soll nämlich in der Politik der Hansestadt bestens verdrahtet gewesen sein und versucht haben Einfluss auf Entscheidungsträger auf allen Ebenen zu nehmen, wie es in der Anklage heißt. Dazu gehören auch zwei Treffen mit dem damaligen Ersten Hamburger Bürgermeister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz in den Jahren 2016 und 2017 in dessen Büro im Hamburger Rathaus.