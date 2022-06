Zum Tag der offenen Tür : Bundespräsident Steinmeier empfängt Besucher in Villa Hammerschmidt in Bonn

Bonn Beim Tag der offenen Tür hat Frank-Walter Steinmeier in der Villa Hammerschmidt in Bonn zum ersten Mal seit 2018 wieder Gäste empfangen. Besucher konnten sich unter anderem über die Arbeit des Bundespräsidenten informieren.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht in den nächsten Monaten und Jahren „große Herausforderungen auf uns alle“ zukommen. Beim Tag der offenen Tür in der Villa Hammerschmidt in Bonn sagte er am Samstag, das gelte für „Politiker, die immer neu vor schweren Entscheidungen stehen“, aber auch für „jeden Einzelnen von uns.“ Vor den Gästen betonte er: „Wir spüren ja längst, wie so vieles in der Welt und in unserem ganz persönlichen Leben anders werden wird.“