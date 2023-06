„Bewältigung von außergewöhnlichen Lagen“ Diese Aufgaben hat das Bund-Länder-Zentrum für Bevölkerungsschutz in Bonn

Mit Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz haben fünf Länder Vertreter in das Zentrum in Bonn entsandt, wie die Geschäftsstelle auf Anfrage mitteilte. Damit wurde die vereinbarte Mindestzahl erreicht. „Die anderen Länder beteiligen sich über benannte Kontakte aktiv an Fachthemen, Lagebesprechungen und stehen für Anfragen und Abstimmungen zur Verfügung“, sagte eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle. Weitere Länder zeigten Interesse, ebenfalls vor Ort mitzuarbeiten.