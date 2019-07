Drohung per E-Mail : Bundesparteizentrale der Linken wegen Bombendrohung geräumt

Drohung per E-Mail

Berlin Am Montag wurde die Zentrale der Linken geräumt. Auslöser sei eine entsprechende Droh-Mail gewesen, teilte eine Sprecherin mit. Eine geplante Pressekonferenz wurde abgesagt.

Die Parteizentrale der Linken in Berlin ist am Montag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Eine Sprecherin der Bundespartei sagte am Vormittag, es sei eine entsprechende Droh-Mail eingangen. Die Partei vermutet den Absender wegen des Wortlauts im rechtsextremistischen Lager.