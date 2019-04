Erdogan-Gedicht : Böhmermann verliert – und ist zufrieden

Jan Böhmermann bei einem Auftritt im September in München. Foto: dpa/Matthias Balk

Berlin Der Satiriker wollte der Kanzlerin eine Wiederholung ihrer Einschätzung vom „bewusst verletzenden“ Schmähgedicht auf Präsident Erdogan verbieten lassen. Doch das lehnte das Gericht ab - weil Merkel es ohnehin nicht vorhatte.

Zwei dicke Aktenmappen füllte der Prozess 6K13.19 im Berliner Landgericht, Streitgegner: Böhmermann versus Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundeskanzleramt. Am Ende war die Klage des Satirikers Jan Böhmermann gegen eine Einschätzung von Kanzlerin Angela Merkel abgewiesen, der Ankläger trotzdem zufrieden Das wesentliche Ziel des Rechtsstreites sei erreicht worden.

Mit harten Bandagen war der TV-Satiriker am 31. März 2016 in den Ring gestiegen. Er hatte im „Neo Magazin Royal“ des ZDF übelste Worte gegen den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem „Gedicht“ verwendet, um ganz offensichtlich die Grenzen zwischen (erlaubter) Satire und (rechtlich zumindest problematischer) Schmähkritik auszutesten. Verglichen damit erschien seine Klage gegen Merkel eher zartbesaitet. Wollte er doch die Kanzlerin gerichtlich zwingen, ihre damalige Einschätzung, Böhmermann habe einen „bewusst verletzenden Text“ verlesen, nicht zu wiederholen.