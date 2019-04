Bundesweiter Trend : Bodycams verhindern Gewalt

Ein Beamter der Bundespolizei mit einer Bodycam im Einsatz in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin In allen Bundesländern werden derzeit Körperkameras angeschafft oder getestet. Sie wirken beruhigend und schützen Polizisten vor Attacken.

Angesichts zunehmender Aggressivität gegen Beamte setzt die Polizei bundesweit auf den vermehrten Einsatz von Bodycams, kleinen, an der Schulter angebrachten Kameras, die einen Polizeieinsatz bei Bedarf dokumentieren können. Lediglich das von einem Linksbündnis regierte Thüringen tut sich noch schwer damit. Alle anderen Bundesländer sind dabei, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, oder haben die Körperkameras bereits eingeführt. Noch in diesem Jahr sollen Bodycams auch in NRW in den Polizeidienststellen flächendeckend verfügbar sein. Ein erster Test war wegen der Unbrauchbarkeit des Gerätetypes abgebrochen worden. Inzwischen sind jedoch funktionierende Geräte in der Beschaffung.

Nach einer Umfrage unter den Landesinnenministerien bestätigen die bisherigen Zwischenergebnisse, dass die Video-Mitschnitte zu einer Deeskalation beitragen und auch Beweise für Strafverfahren liefern können. Das scheint dringend nötig zu sein: Nach der jüngsten polizeilichen Kriminalstatistik stiegen Widerstand gegen und Attacken auf die Staatsgewalt von 24.419 im Jahr 2017 auf 34.168 im vergangenen Jahr. Hessen verfügt über die längsten Erfahrungen mit Bodycams, die hier bereits 2016 landesweit eingeführt wurden. Zur Zeit sind hier nach Auskunft des Innenministeriums in Wiesbaden 99 Kompaktmodelle verfügbar. Sie werden einerseits ständig in Vergnügungsvierteln mit regelmäßig hohem Alkoholkonsum in Städten, andererseits zeitlich begrenzt bei Volksfesten wie dem Hessentag eingesetzt. Es geht hier um Brennpunkte, an denen mit Angriffen bei Polizeikontrollen gerechnet wird. Das Ministerium verweist zudem auf Tests im normalen Streifendienst. Als Ergebnis könnten weitere 300 Bodycams angeschafft werden. Nach den Unterlagen der Polizei in Hessen führten Bodycams „zu einem spürbaren Rückgang des aggressiven und unkooperativen Verhaltens“. Daneben verhinderten sie etwaige Solidarisierungseffekte bei Kontrollen und verhinderten Einmischungen von unbeteiligten Dritten.

Ähnliche Erfahrungen hat die Polizei in Baden-Württemberg gemacht, wo das Ministerium nun insgesamt 1350 Bodycams beschafft, davon die Hälfte ausgeliefert hat und den Rest bis Sommer allen Dienststellen bereitstellen will. „Die Kamera sorgt für Respekt“, berichtet ein Ministeriumssprecher. Vor allem: Die Bürger scheinen den Kamera-Einsatz zu akzeptieren, jedenfalls gebe es keine einzige negative Resonanz. Bis Anfang nächsten Jahres will das bayerische Innenministerium alle Dienststellen mit fast 1400 Bodycams ausgestattet haben. Bei einem zuvor laufenden Pilotversuch in Augsburg, München und Rosenheim setzten die Polizisten 954 Mal ihre Bodycams in Gang und stellten fest, dass dieser Vorgang bei etwas mehr als einem Viertel der Fälle eine „spürbar deeskalierende Wirkung“ hatte.

Rheinland-Pfalz hat bereits rund 300 Kameras im Einsatz, in Niedersachsen sind es derzeit 19. Sobald die dafür nötige IT-Schnittstelle geschaffen ist, sollen weitere hinzukommen. In Thüringen überwiegt bei der regierenden Linken die Skepsis. Die Koalition verständigte sich darauf, die einjährige Testphase um ein weiteres Jahr zu verlängern, da noch nicht genügend Erkenntnisse vorlägen.

Im Saarland haben die Polizisten ihre 66 Körperkameras im ersten Jahr der flächendeckenden Verfügbarkeit bereits 1300 Mal eingeschaltet. Die Aufzeichnungen seien danach in mindestens 300 Verfahren genutzt worden, teilte das Innenministerium in Saarbrücken mit. Bei einem Test war zuvor festgestellt worden, dass die Zahl der Straftaten gegenüber Polizisten unter dem Eindruck der mitlaufenden Kameras um ein Fünftel zurückging. Eine umfangreiche wissenschaftliche Studie bei einem Pilotprojekt in Sachsen mit 48 Körperkameras kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Straftaten gegen Polizeibeamte in Revieren mit Bodycameinsatz 19,3 Prozent weniger vorkommen als in solchen ohne Kamera.

Umstritten ist derzeit vor allem das so genannte „Pre-Recording“. Danach werden im Standby-Modus die Bilder zwar noch nicht gespeichert, jedoch so vorbereitet, dass in dem Moment, in dem der Beamte auf den Aufnahmeknopf drückt, auch die 30 Sekunden davor festgehalten sind, um dokumentieren zu können, wie es zu dem Anlass für den Einsatz gekommen ist. Datenschützer befürchten, dass auf diese Weise Persönlichkeitsrechte Unbeteiligter Verletzt sein können. Es fehlten vielerorts klare Vorgaben, was mit den gesammelten Daten geschehen darf und wann sie gelöscht werden müssen.