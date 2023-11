Urteil des Bundesverwaltungsgerichts BND-Mitarbeiter darf trotz sexistischer Äußerungen im Dienst bleiben

Die Richter beriefen sich in ihrem Urteil auf beamtenrechtliche Regelungen, die sie in diesem Fall verletzt sahen. Im Staatsdienst sei es erforderlich, „dass sich Beamte anderen Beschäftigten gegenüber korrekt und kollegial verhalten und den Betriebsfrieden wahren müssen“, heißt es in dem Urteil. „Äußerungen mit einer sexuellen Konnotation haben Beamte im Dienst und im Dienstgebäude zu unterlassen.“