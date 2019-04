Analyse zu Pränataltests : Fortschritt oder Selektion?

Info

Maria Klein-Schmeink (Grüne)

„Ich begrüße den Vorstoß des G-BA, den nicht-invasiven Pränataltest lediglich bei Schwangerschaften mit besonderen Risiken oder zur Abklärung von Auffälligkeiten im Einzelfall erstattungsfähig zu machen. Die Krankenkassen sollten den Test nur in solchen Fällen finanzieren, bei denen er die Fruchtwasserpunktion ersetzt. In jedem Fall muss der Test mit einer umfassenden, unvoreingenommenen Beratung verbunden sein - auch über ein Leben mit Down-Syndrom. Die generelle, voraussetzungslose Aufnahme des Tests in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung lehne ich weiterhin ab. Dies würde zu einem annähernd flächendeckenden Screening auf Down-Syndrom führen und einen gesellschaftlichen Druck erzeugen, eine Schwangerschaft bei Trisomie 21 zu beenden. Vielmehr braucht es vermehrte Anstrengungen zur gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderung.“

Harald Weinberg (Linke)

„Es gibt keine (einigermaßen) einheitliche Position der Fraktion zu dieser Frage. Das ist auch nicht so verwunderlich, weil es (mindestens) zwei Aspekte gibt: Einmal die Erstattungsfrage. Und das ist ja auch eine soziale Frage, wenn eine solche Untersuchung bei Selbstzahlerinnen durchgeführt wird, aber ärmeren Kassenpatientinnen verwehrt bliebe. Zudem ist sie schwer aus dem Leistungskatalog auszuschließen, wenn die weitaus riskanteren Verfahren einer Fruchtwasseruntersuchung oder Plazentabiopsie bei bestimmten Indikationen erstattungsfähig sind. Das Problem besteht nun darin, dass mit dem Präna-Test auch die ganzen ethischen Aspekte aufgerufen sind und einmal mehr die Fragen im Raum stehen, was man zulassen darf, ob damit nicht eine bestimmte Richtung vorgegeben wird, nämlich der Vermeidung von bestimmten Behinderungen. Mein Plädoyer geht eigentlich in die Richtung, diese letzte Frage von der erstgenannten Problematik abzutrennen und sie im Rahmen einer Erweiterung/Neufassung des Gendiagnostikgesetzes zu thematisieren. Die Erstattungsproblematik ist damit hoffnungslos überfrachtet.“

Karin Maag (CDU)

„Mir ist wichtig, dass wir verhindern, dass die frühen Bluttests eine Ablehnung behinderter Kinder vorantreiben. Schließlich können wir nicht die Augen davor verschließen, dass jetzt schon ein vorgeburtlicher Befund des sogenannten Down-Syndroms meist zur Abtreibung führt. Trisomie 21 ist eine Behinderung, die in den allermeisten Fällen gut mit dem Leben vereinbar ist. Deswegen müssen wir vor allem fragen, wo Kind und Eltern gesellschaftliche Unterstützung brauchen.

Eine mögliche Aufnahme des Bluttests in den Regeleistungskatalog der GKV darf nicht dazu führen, dass der Druck auf Schwangere erhöht wird, solche Angebote in Anspruch zu nehmen. Dafür halte ich persönlich die Richtung, in die der Beschlussvorschlag des G-BA geht, für einen denkbaren Kompromiss: Es soll keine Screening-Untersuchung bezuschusst werden, sondern eine Kostenerstattung nur in den Einzelfällen erfolgen, in denen ein erhöhtes Risiko besteht – das sich nach dem Vorschlag des G-BA übrigens nicht allein am Alter der Schwangeren festmacht. In diesen Fällen die Kosten durch die gesetzliche Krankenversicherung zu übernehmen, halte ich insofern für folgerichtig, als die GKV hier auch die invasiven Tests, also zum Beispiel die Fruchtwasseruntersuchung, finanzieren würde, mit der Risiken für die Mutter und das ungeborene Kind (Fehlgeburten) verbunden sind.

Dabei teile ich persönlich die Ansicht der Patientenvertreterin im G-BA, die sich für eine Kostenübernahme erst ab der 12. Schwangerschaftswoche ausspricht. In jedem Fall ist eine gute Beratung, am besten für beide Elternteile, unabdingbar, damit sie darüber aufgeklärt sind, welche Chancen aber auch Grenzen und schwerwiegende Entscheidungskonflikte, die Diagnostik mit sich bringen kann.“

Sabine Dittmar (SPD)

„Der vorgeburtliche Bluttest ist bei Risikoschwangerschaften eine gute medizinische Alternative zur invasiven Diagnostik – der Fruchtwasseruntersuchung. Der Bluttest findet in der 9. bis 10. Woche statt und somit früher als eine Fruchtwasseruntersuchung und ist mit weniger Risiken für das ungeborene Kind und die Mutter verbunden. Die Kosten müssen von den Schwangeren derzeit selbst übernommen werden, wohingegen die Krankenkassen die Kosten für die Fruchtwasseruntersuchung übernehmen. Für mich ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass Frauen bei einer Risikoschwangerschaft unabhängig von ihrer finanziellen Situation die Möglichkeit erhalten, die risikoärmere Blutuntersuchung durchführen zu lassen.

Wichtig ist aber auch, dass schon vor jeder Pränataldiagnostik eine gute Beratung stattfindet. Paare müssen in der Lage sein, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Viele Menschen mit Trisomie 21 und ihre Familien haben ein wunderbar erfülltes Leben."

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP)

"Den Vorstoß des GBA begrüße ich sehr, da der NIPT den aktuellen und allgemein anerkannten Medizinstandard darstellt. Aus meiner Sicht muss jede Schwangere, bei einer entsprechenden Indikation, selbst und diskriminierungsfrei darüber entscheiden können, ob und welche Untersuchung sie durchführen lässt und wie sie mit dem Ergebnis umgeht. Ein solcher Test sollte nicht nur denjenigen zur Verfügung stehen, die es sich auf Selbstzahlerbasis leisten können.

Voraussetzung für eine Kassenleistung muss aber immer eine entsprechende Indikation sein. Also eine Risikoschwangerschaft. Derzeit wird bei einer Risikoschwangerschaft lediglich eine für das Kind und die Mutter riskante Fruchtwasseruntersuchung erstattet. Es kann nicht sein, dass aufgrund fehlender finanzieller Mittel, eine NIPD nur den Frauen zur Verfügung steht, die es sich leisten können.“

Axel Gehrke (AfD)

„Die Fraktion der AfD hat sich dafür ausgesprochen, den nicht-invasiven Pränatal-Test in Fällen von Risikoschwangerschaften, wie vom G-BA empfohlen, zur Kassenleistung zu machen. Da für die medizinisch deutlich riskantere Variante der invasiven Fruchtwasseruntersuchung (Gefahr von Fehlgeburten auch gesunder Kinder) bereits eine Kassenzulassung besteht, ist die Aufnahme einer praktisch risikofreien nicht-invasiven Methode in diesen Fällen zu befürworten.

Betrachtet man den ethischen Teil der Debatte, steht hier die AfD grundsätzlich für eine Kultur des Lebens. Der Respekt vor menschlichem Leben muss den Vorrang haben. Es darf keinen Automatismus geben, der besagt, dass Schwangerschaften abgebrochen werden müssen, wenn ein Test zu dem Ergebnis Trisomie 21 geführt hat. Diese Befürchtung greift aber Platz, wenn der NIPT unabhängig von einer Risikoeinstufung als Kassenleistung eingeführt würde. Ganz entscheidend ist: Es handelt sich beim Pränatal-Test nicht um die Einführung eines Screenings o.ä. und es geht bei der Durchführung auch nicht um die Änderung des Embryonenschutzgesetzes oder gar Genmanipulation, was in der medialen Diskussion leider immer wieder verwechselt wird.“