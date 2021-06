Besuch des US-Außenministers : „Kein besserer Freund auf der ganzen Welt“

Antony Blinken mit Angela Merkel am Mittwoch im Kanzleramt. Foto: AP/Andrew Harnik

Berlin Der Antrittsbesuch des amerikanischen Außenministers Antony Blinken verfolgte einen doppelten Zweck: die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu kräftigen und zugleich durch hochkarätige Besetzung der Libyen-Konferenz Nachdruck zu verleihen.

Diese Begrüßungsszene könnte symbolisch für zurückliegende Verwirrung im deutsch-amerikanischen Verhältnis stehen: Als US-Außenminister Antony Blinken an diesem Mittwochmorgen vor dem Auswärtigen Amt in Berlin auf seinen Amtskollegen mit ausgestreckter Hand zugeht, hat der Deutsche zunächst die Finger zur pandemiekompatiblen Begrüßungsfaust geballt. Schnell schaltet Blinken um und ballt auch die Faust, doch da hat Maas schon die Hand geöffnet. Als sie endlich zu passendem Umgang gefunden haben, markiert der herzliche Handschlag mit dem gleichzeitigen Griff zum Oberarm des anderen, dass der Besuch unter der Absicht steht, unbedingt zu freundschaftlichem Umgang zurückzukehren.

Am späten Nachmittag unterstreichen das auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Biden im Kanzleramt. Zunächst meint Merkel eher distanziert, sie danke für die Gelegenheit, „die transatlantische Agenda etwas abzuklopfen“, erinnert dann aber selbst sogleich an ihre ersten Begegnungen mit US-Präsident Joe Biden beim G-7-Gipfel in Cornwall und beim Nato-Treffen in Brüssel und meint, sie hätten bereits eine „sehr gemeinsame Grundlage“ gefunden. Blinken nickt, als Merkel unterstreicht, dass beide Seiten an eine „lange Geschichte guter deutsch-amerikanischer Beziehungen“ anknüpften.

Geradezu überschwängliche Komplimente legt Biden vor dem Gespräch mit der Kanzlerin aufs Rednerpult. Er preist ihre „unglaubliche Führungskraft“ und stellt schlicht fest, dass die Vereinigten Staaten „keinen besseren Partner, keinen besseren Freund auf der ganzen Welt“ hätten. Deutschland sei geradezu „beispielhaft“ für das, was die Präsidentschaft Biden in den ersten sechs Monaten im Amt in der internationalen Kooperation voranbringen wollte.

Der Antrittsbesuch Blinkens macht das an diesem Mittwoch gleich doppelt deutlich. Es geht einerseits um die Probleme zwischen den USA und Deutschland, um das von den USA bekämpfte Gaspipeline-Projekt, bei dem sich beide Seiten weiterhin „nicht einig“ seien - aber einig in der Absicht, bis August zu einer akzeptablen Lösung zu kommen. Auch Maas unterstreicht das und hofft, dass die Lösung schon bei Merkels Besuch im Weißen Haus Mitte Juli greifbar sein könnte. Es geht um die Befürchtung Washingtons, Moskau könne die Energielieferungen als Waffe einsetzen. So berichtet Maas denn von einer „Vielzahl von Möglichkeiten und Ansätzen“, die seine Diplomaten derzeit an vielen Orten ausloteten. Dabei handelt es sich etwa um zusätzliche Garantien für die Ukraine, um Investitionen in ihre Energie-Infrastruktur, um Ausfallzusicherungen für Transitgebühren.

Auf der anderen Seite gehen Blinken und Maas gemeinsam zur Libyen-Konferenz, mit der die Bundesregierung einen weiteren Impuls zu einer nachhaltigen Beruhigung der Lage in Nordafrika setzen will. Die Übergangsregierung sitzt mit am Tisch, es gibt Zusicherungen der verfeindeten Lager, an den für den 24. Dezember geplanten Wahlen festzuhalten. Und es gibt zum Auftakt klare Ansagen der beiden Außenminister an die regionalen Akteure von der Türkei bis Russland: Alle Waffenlieferungen müssten umgehend aufhören und sämtliche Söldner das Land verlassen.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres schließt sich den Forderungen in den Eingangsstatements an und kündigt an, Beobachter nach Tripolis zu entsenden, um die Einhaltung zu überprüfen. Er schätzt, dass sich immer noch rund 20.000 ausländische Kämpfer auf libyschem Gebiet aufhalten. Darin kommt auch die trotz eines Waffenstillstands weiterhin instabile Lage zum Ausdruck. Zudem sorgen sich die Vereinten Nationen um die humanitäre Lage in dem seit zehn Jahren in einem Bürgerkrieg steckenden Land. Die Zahl der Menschen, die in Libyen auf humanitäre Hilfe angewiesen seien, habe sich auf 1,3 Millionen erhöht.

Merkel bekräftigt die Bedeutung des „geschlossenen Signals“, das Deutschland und die USA bei der Berliner Konferenz sendeten. Es richte sich sowohl nach innen mit der Botschaft, dass das libysche Volk die Entscheidung über seine Zukunft selbst in die Hand nehme, zum anderen aber auch an die internationalen Akteure. Seit dem Januar vergangenen Jahres bemüht sich Deutschland, die Kontrahenten an einen Tisch zu holen, um das Land zu stabilisieren. Die Flüchtlingskrise im Mittelmeer hat auch viel mit der Lage in Libyen zu tun.

Als weiteres Thema von der transatlantischen Agenda erwähnen Maas und Blinken den Umgang mit chinesischen Menschenrechtsverletzungen. Blinken fordert mit Blick auf die Unterdrückung der Uiguren dazu auf, nicht von Zwangsarbeit zu profitieren. „Es liegt an uns allen, alles zu tun, damit Produkte von möglicher Zwangsarbeit nicht in unsere Länder kommen können“, lautet sein Appell.