Portal „blicknachlinks.org“ gestartet : AfD zieht jetzt online in den „Kampf gegen Links“

Berlin Die AfD glaubt den Statistiken über linksextremistische Straftaten nicht. Jetzt startet die Partei ihre eigene Datensammlung und veröffentlicht sie im Netz. Und die Bürger sollen mitmachen und Beobachtungen liefern.

Die AfD will tatsächliche oder vermeintliche Straftaten von Linksextremisten in einem Internetportal zusammentragen und veröffentlichen. Auf der am Donnerstag freigeschalteten Seite „blicknachlinks.org“ wolle die Partei auch über Ideologie, Netzwerke und Geldgeber linksextremistischer Organisationen informieren, kündigten die Vize-Fraktionschefin im Bundestag, Beatrix von Storch, sowie der Berliner Fraktions- und Landesvorsitzende Georg Pazderski an.