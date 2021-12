Blick auf 2022 : Was kommt, was geht?

Ab dem 1. Januar 2022 sind Plastiktüten an der Ladenkasse Geschichte. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Berlin Das Jahr neigt sich dem Ende zu – auch die Hauptstadt blickt mit gemischten Gefühlen nach vorne. Wird 2022 besser als das zurückliegende Jahr? Was kommt sicher? Was bleibt? Und was verschwindet wieder?

Kaffeesatzleserei ist in der Politik immer schlecht. Erstens kommt es anders, und zweitens... aber das ist hinlänglich bekannt. So freuen den Politik-Korrespondenten dennoch immer Ereignisse, die vermeintlich unverrückbar feststehen. So wie etwa das Ende der Plastiktüte zum 1. Januar 2022. Ab Januar sind sie Geschichte. Dann dürfen die Standard-Tüten, die man üblicherweise an der Ladenkasse bekommt, nicht mehr in Umlauf kommen. Ein Einschnitt nach sechs Jahrzehnten. Schließlich sind die Tüten das bekannteste Symbol für die Umweltsünden der Wegwerfgesellschaft: Pro Jahr haben die Deutschen zuletzt knapp 1,5 Milliarden Plastiktüten in den Müll geworfen.

Doch schon hier gibt es Ausnahmen: Sehr leichte Plastiktüten, so genannte „Hemdchenbeutel", sind weiter erlaubt. Sie sollen weiter für einen hygienischen Umgang mit offenen Lebensmitteln wie Fleisch- oder Wurstwaren sorgen. Das verstehe, wer will.

Und noch etwas steht fest: Omikron, die heimtückische Corona-Virus-Variante wird so schnell nicht gehen. Delta dafür verschwinden. Ob das gut oder schlecht ist, daran rätselt Gesundheitsminister Karl Lauterbach über die Feiertage. Ergebnis noch offen.

Friedrich Merz wird 2022 als CDU-Chef kommen. Ob Ralph Brinkhaus als Unionsfraktionschef im Bundestag geht, das weiß man allerdings noch nicht so genau. Vielleicht ist er auch gekommen, um zu bleiben. Ob dann Friedrich Merz wieder geht? Fragezeichen.