Verbot des Islamisches Zentrum Hamburg Iran bestellt als Reaktion deutschen Botschafter ein

Nach Angaben des Ministeriums wurden am frühen Morgen 53 Objekte in Hamburg und sieben anderen Bundesländern durchsucht - darunter in Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die vom IZH betriebene sogenannte Blaue Moschee an der Hamburger Außenalster sowie drei weitere Moscheen in anderen Bundesländern wurden ebenso beschlagnahmt wie das übrige Vereinsvermögen. Das Zentrum habe „eine islamistische, totalitäre Ideologie“ propagiert, erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).