Blackrock: Durchsuchung bei Ermittlungen zu „Cum-Ex“-Geschäften

Der Schriftzug von Blackrock in New York (Archiv). Foto: dpa/Justin Lane

München Im Zusammenhang mit „Cum-Ex“-Transaktionen ermitteln die Behörden beim Vermögensverwalter Blackrock. Offenbar wurden am Dienstag Räume des Unternehmens in München durchsucht. CDU-Politiker Merz ist Aufsichtsratschef des deutschen Ablegers von Blackrock.

Die Staatsanwaltschaften München und Köln wollten sich nicht zur Sache äußern. Blackrock sitzt in München im ersten Stock eines modernen Büro- und Geschäftshauses am zentralen Lenbachplatz. Hinter den Glasscheiben im ersten Stock sah es am Nachmittag nach "business as usual" aus.