13 Euro pro Versichertem : Belastet Spahns Rechnungsreform für Kliniken die Beitragszahler?

Gesundheitsminister Jens Spahn will die Abrechnungen zwischen Kliniken und Kassen reformieren. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Zwischen Krankenkassen und Kliniken herrscht seit Jahren Streit wegen der Abrechnungen. Gesundheitsminister Jens Spahn will das ändern. Doch sein Vorstoß könnte zu Ungunsten der Versicherten gehen.

Die von Gesundheitsminister Jens Spahn angestrebte Abrechnungsreform für Kliniken könnte zu höheren Beiträgen für die Versicherten führen. Zu dieser Bewertung kommt der Landesverband Nordwest der Betriebskrankenkassen (BKK) in einer Hochrechnung, die unserer Redaktion vorliegt. „Jeder Beitragszahler darf die Beschränkung für Krankenkassen, die sich aus dem neuen Gesetzentwurf ergibt, mit 13 Euro bezahlen“, sagt Dirk Janssen, stellvertretender Vorsitzender der BKK-Nordwest.

Die BKK-Nordwest begrüßt grundsätzlich den Versuch, die Abrechnungsproblematik in den Griff zu bekommen. Allerdings könne es nicht sein, so die Krankenkasse, dass falsch abgerechnete Leistungen nicht beanstandet werden können. Dies ist derzeit noch möglich. 2017 mussten die Kliniken insgesamt 2,8 Milliarden Euro an die Kassen zurückzahlen – eine Rekordsumme. Da es künftig aber eine festgelegte Prüfquote geben soll, zahlen die Kassen bald auch für ungeprüfte Leistungen, die fehlerhaft sein können. BKK-Vorstand Janssen: „Stellen Sie sich vor, Sie dürfen im Supermarkt nur jeden zehnten Kassenbon prüfen. Und bei allen anderen müssen Sie akzeptieren, unter Umständen Dinge zu bezahlen, die Sie gar nicht bekommen haben.“