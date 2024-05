Björn Höcke scheitert vor Gericht „Auch das Hakenkreuz war keine Erfindung Adolf Hitlers“

Der AfD-Politiker nahm sich bei seiner Ansprache vor Gericht auch die etablierten Medien vor, sprach von einem „Höcke-Bashing“. Er wandte sich an das Publikum im Saal, wo auch einige Jugendliche saßen. Er verstehe nicht, warum er als unbescholtener Bürger, selbst wenn er ein polarisierender Politiker sei, vor einer großen Strafkammer stehe. „In den Medien werde ich so behandelt, als wäre ich kein Mensch“, sagte er und legte eine theatralische Pause ein. „Ich habe wirklich das Gefühl, ein politisch Verfolgter zu sein.“ Den Grund sehe er darin, dass er der „mit Abstand stärksten politischen Kraft“ in Thüringen vorstehe. Er redete sich in Rage. Der Richter warf ein: „zur Sache, keine Wahlrede“. Höcke ging auf auf die Meinungsfreiheit ein, die in Deutschland „existenziell bedroht“ sei. Die Opposition habe nur die „Kraft des Wortes“.