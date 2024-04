Prozess in Halle Björn Höcke vor Gericht – worum geht es?

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke muss sich von Donnerstag an vor dem Landgericht in Halle verantworten. Der Vorwurf: Er soll in zwei Reden eine verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) verwendet haben, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP. Der frühere Geschichtslehrer selbst behauptet, er habe nicht gewusst, worum es sich bei dem Ausspruch gehandelt habe. Noch kurz vor dem Prozess verteidigte er seine Wortwahl - und will weiterhin Ministerpräsident werden. Bei der Landtagswahl am 1. September geht der 52-Jährige als Spitzenkandidat der Thüringer AfD ins Rennen, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet wird.