Der frühere Geschichtslehrer und die SA-Parole Wie Björn Höcke sich vor Gericht in Halle inszeniert

Vor Gericht hat der 52-Jährige am ersten Verhandlungstag noch nicht Stellung genommen, sondern nur ein paar persönliche Angaben gemacht. Höcke will laut seinem Rechtsanwalt spontan entschieden, ob er sich zu den Vorwürfen äußert. In der vergangenen Woche hatte er sich in einem TV-Duell gegen den Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt gegen die Anklagepunkte verteidigt und behauptet, er habe lediglich den Slogan des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, „America First“, in einer freien Rede ins Deutsche übertragen. Er habe nicht gewusst, dass es eine SA-Parole sei.