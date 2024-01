Petition mit Hunderttausenden Unterstützern Wie ein Düsseldorfer Björn Höcke stoppen möchte

Eine aktuelle Forsa-Umfrage sieht die AfD in Thüringen derzeit bei 36 Prozent. Die CDU käme der Erhebung zufolge als zweitstärkste Kraft nur auf 20 Prozent. Dass Björn Höcke in Thüringen ein Regierungsamt zufallen könnte, scheint auf Grundlage dieser Zahlen nicht mehr ausgeschlossen. Ghosh warnt in seiner Petition: „Höcke hetzt gegen die im Grundgesetz verankerte freiheitliche demokratische Grundordnung, die Erinnerungskultur in Bezug auf den Holocaust und Menschen mit Migrationshintergrund.“