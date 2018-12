Ermittlungen wegen Gewaltopfer-Bild: Landtag hebt Immunität von AfD-Fraktionschef Höcke auf

Erfurt/Köln Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hat die Immunität von Björn Höcke aufgehoben. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den AfD-Fraktionschef.

Im konkreten Fall gehe es um die Anzeige der Eltern einer ermordeten 28-Jährigen. Sophia Lösche war Juso-Vorsitzende in Bamberg und in der Flüchtlingsarbeit engagiert. Im Juni war sie als Tramperin einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Ihre Leiche wurde in Spanien gefunden. Die Behörden ermitteln in diesem Zusammenhang gegen einen marokkanischen Lastwagenfahrer.