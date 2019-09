„Wir wollten keinen Eklat“ : Das sagt ZDF-Chefredakteur Peter Frey zum abgebrochenen Höcke-Interview

Düsseldorf AfD-Spitzenpolitiker Björn Höcke hat ein Interview mit dem ZDF abgebrochen. Ein Tag nach der Ausstrahlung und Veröffentlichung in der Mediathek, hat nun der ZDF-Chefredakteur zu dem Vorfall Stellung bezogen.

Das von AfD-Politiker Björn Höcke abgebrochene Interview mit ZDF-Redakteur David Gebhard hat auch am Montag noch für Diskussionen gesorgt. ZDF-Chefredakteur Peter Frey stellte sich im hauseigenen „Mittagsmagazin“ der Debatte und sprach am Montag von einem „vorbildlichen Interview“. Er forderte die AfD auf, sich dazu zu positionieren, dass Höcke einem Journalisten mit „massiven Konsequenzen“ droht.

Die Frage sei, ob sich die Partei davon distanziere, sagte Frey. Der Terminvorschlag für das Interview habe aus Höckes Büro gestammt. Anlass des Interviews sei gewesen, dass „Berlin direkt“ sich Höcke porträthaft widmen wollte hinsichtlich seiner bundespolitische Bedeutung für die AfD und seiner Sprache. Die Redaktion habe sich entschieden, das Interview ungekürzt online zu stellen, um größtmögliche Transparenz herzustellen. „I„Und ich glaube, die transparenteste Lösung, auch für unsere Zuschauer, ist einfach gewesen, dass wir die 12 Minuten, 14 Minuten nehmen, sie ungeschnitten, so wie die Szene eben abgelaufen ist in Erfurt am letzten Mittwoch, in die Mediathek stellen, so dass jeder sehen kann, was passiert ist“, sagte Frey.