Verwaltungsgericht urteilt : Björn Höcke darf als "Faschist" bezeichnet werden

Berlin Die Stadt Eisenach wollte Proteste „gegen den Faschisten Höcke“ verbieten lassen. Sie sah Höckes Persönlichkeitsrechte bedroht. Doch die Richter am Verwaltungsgericht Meiningen entschieden anders.

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke darf laut einem Gerichtsbeschluss als "Faschist" bezeichnet werden. Das geht aus einem am Wochenende bekannt gewordenen Beschluss des Verwaltungsgerichts Meiningen in einem Eilverfahren hervor, den mehrere Medien, unter anderem der „Spiegel“ und die „FAZ“, veröffentlichten. Hintergrund des Rechtsstreits war eine Demonstration in Eisenach, die als "Protest gegen die rassistische AfD insbesondere den Faschisten Höcke" angemeldet war. In einem Auflagenbescheid wurde die Bezeichnung "Faschist" zunächst untersagt.