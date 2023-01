Björn Höcke beim AfD-Neujahrsempfang in Münster „Die AfD wird die Volkspartei der Zukunft“

Björn Höcke hat noch kein Wort gesagt, da kommt ihm schon Applaus entgegen. So geräuschlos der vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist eingestufte AfD-Politiker versucht hat, durch die Gegendemonstrantenmenge ins historische Rathaus der Stadt Münster zu gelangen, so wenig gelingt ihm das drinnen. Und er genießt das sichtlich, blickt in die Reihen des prall gefüllten Friedenssaals, den er mit den anderen Rednern als Letztes betritt. Lächelt, winkt. Er ist der Stargast dieses AfD-Neujahrsempfangs, der schon einige Male im Bezirksverband Münster stattgefunden hat. Nur nicht mit so hochkarätigen Gästen. Trotz, oder gerade weil die AfD in Münster mit gerade einmal 2,9 Prozent der Zweitstimmen bei der letzten Bundestagswahl politisch kaum eine Rolle spielt.