Prozess um Björn Höcke Thüringer AfD-Chef muss wegen NS-Spruch vor Gericht

Höcke hatte jüngst mehrfach Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung in Thüringen erhoben. Im MDR sprach er davon, im Falle eines Wahlsieges in die Staatskanzlei in Erfurt einziehen zu wollen. Seine Partei stand in Umfragen zuletzt mit Werten zwischen 28 und 34 Prozent Zuspruch auf Platz eins im Freistaat - noch vor der Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow. In Thüringen soll am 1. September 2024 ein neuer Landtag gewählt werden.