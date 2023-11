Aufholbedarf bei Künstlicher Intelligenz Bitkom-Präsident mahnt die „digitale Zeitenwende“ an

Vor dem am Montag beginnenden Digitalgipfel der Bundesregierung mahnt der Präsident des Digitalverbands Bitkom mehr Tempo bei der Digitalisierung an. „Leider gibt es kaum Fortschritte bei einigen wirklich großen Themen wie der Digitalisierung der Verwaltung und dem Digitalpakt 2.0 für die Digitalisierung der Schulen, also bei zwei Säulen, die für ein digitaleres Deutschland unerlässlich sind“, sagte Ralf Wintergerst der „Wirtschaftswoche“.