Betroffene für Forschungsprojekt gesucht : Ruhrbistum arbeitet Missbrauch auf

Bischof Franz-Josef Overbeck stellte am Freitag das Projekt vor. Foto: dpa/Marcel Kusch

Essen Der Missbrauchsskandal hat die katholische Kirche tief erschüttert. Die Aufarbeitung dauert an. Im Bistum Essen soll dies jetzt ein unabhängiges Forschungsinstitut übernehmen. Die Ergebnisse der Studie sollen helfen, Missbrauch Minderjähriger künftig zu verhindern.

Mit einer neuen wissenschaftlichen Studie will das Bistum Essen herausfinden, welche strukturellen Hintergründe sexuellen Missbrauch begünstigt haben. „Das ist der nächste Schritt der Aufarbeitung“, sagte Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck am Freitag. Das auf zwei Jahre angelegte Forschungsprojekt solle Strukturen, Verhaltensmuster und Fehler von Verantwortlichen im Bistum seit seiner Gründung aufdecken. „Wir wollen verstehen, um zu verändern und um Missbrauch in Zukunft zu verhindern“, sagte der Bischof.