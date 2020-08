Bis zu 500 Euro : Bayern verschärft Corona-Bußgelder für Verstöße gegen Maskenpflicht

München Ministerpräsident Markus Söder hat am Montag ein härteres Vorgehen angekündigt - insbesondere Wiederholungstäter sollen stärker zur Kasse gebeten werden. Zudem sollen die Testzentren auch auf Fernbusbahnhöfe ausgeweitet werden.

Mit höheren Bußgeldern für Maskenverweigerer und mehr Kontrollen will Bayern die Dynamik der zweiten Corona-Welle in Bayern ausbremsen. „Wir werden den Bußgeldkatalog auf 250 Euro im einmaligen Fall und bis 500 Euro bei mehrmaligen Verstößen anheben“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München. Für Verstöße gegen Quarantäneauflagen sollen zudem 2000 Euro fällig werden. „Wir hoffen, dass es zu einer noch besseren Einhaltung kommt“, sagte Söder.