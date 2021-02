Chaos in den Ländern : Biontech will bei Vergabe von Impfstoffen helfen

Senioren sitzen im Impfzentrum des Landkreises Kassel nach ihrer Impfung im Überwachnungsbereich. (Archiv) Foto: dpa/Uwe Zucchi

Berlin Die Terminvergabe für Impfungen wird zum Nadelöhr. Sie funktioniert in den wenigsten Bundesländern. Der Impfstoffhersteller Biontech will nun mit IT bei der Verteilung helfen. Experten rufen die Länder auf, stärker auf Sachverstand der Privatwirtschaft zurückzugreifen.

Seit dem Beginn der Impfungen gegen das Corona-Virus herrscht in mehreren Bundesländern Chaos bei der Terminvergabe. Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech entwickelt nun zusammen mit dem Land Bayern eine Software zur besseren Steuerung der Impfstoff-Verteilung. „Der grobe Rahmen dafür steht“, sagte eine Unternehmenssprecherin am Freitag. Das Projekt sei aber noch nicht abgeschlossen. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ darüber berichtet. Die Software soll dem Bericht zufolge auch andere Impfstoffe als das Präparat von Biontech und Pfizer erfassen können.

An dem Projekt arbeiten nach Angaben der Biontech-Sprecherin Experten der firmeneigenen IT-Abteilung und eines Partnerunternehmens mit. Es gebe auch Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium darüber. Die Software solle unter anderem die Planungssicherheit der Impfzentren verbessern und helfen, flexibel auf etwaige Änderungen bei den Auslieferungsmengen reagieren zu können.

Der Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg, reagierte offen auf Initiativen wie der von Biontech, bei der Unternehmen die Länder mit IT bei der Impfvergabe unterstützen wollen. Zugleich übte er scharfe Kritik an der bisherigen Terminorganisation der Bundesländer. „Terminmanagement ist kein Hexenwerk, man muss es nur professionell angehen“, sagte Berg. „Hier wurden viele Fehler gemacht.“ Viele Länder hätten in den letzten Monaten eigene Lösungen von Hand gestrickt, und nirgendwo funktionierten sie wirklich gut. „Die Antwort des deutschen Impfföderalismus auf die globale Pandemie ist provinziell, professionell ist sie nicht“, so Berg. „Es war Zeit genug für eine bundesweite Ausschreibung, um bei diesem für uns alle so wichtigen Thema die beste am Markt verfügbare Lösung einzusetzen“, sagte der Bitkom-Chef. Nur sehr vereinzelt ließen sich Bundesländer von spezialisierten Unternehmen, die jahrelange Erfahrung im Management von Vor-Ort-Terminen haben, unterstützen.

Die Länder hatten vor dem Start der Impfkampagne darauf gepocht, die Terminvergabe selbst zu organisieren. Ein einheitliches System gibt es nicht. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) stellt lediglich ein „standardisiertes Modul zur telefonischen und digitalen Vereinbarung von Terminen in den Impfzentren“ zur Verfügung, wie es in der Impfverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heißt. Die Bundesregierung hatte den Ländern angeboten, Kapazitäten des eigenen Callcenters für die Erreichbarkeit der zentralen Telefonnummer 116117 zur Verfügung zu stellen. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden diese bislang aber nicht in Anspruch genommen.

Die KBV sagte unterdessen voraus, dass schon im März die Kapazität der Impfzentren in Deutschland nicht mehr ausreichen könnten, um alle dann verfügbaren Dosen zu verimpfen. Spätestens im April müsse mit flächendeckenden Impfungen in den Praxen begonnen werden. „Ohne die zügige Einbindung der niedergelassenen Ärzte wird die Impfkampagne schon bald in einem gigantischen Stau nicht verabreichter, aber dringend benötigter Impfdosen stecken bleiben“, warnte KBV-Chef Andreas Gassen. Es wäre fatal, wenn nach dem schwierigen Start mit zu wenig Impfstoff künftig größere Impfstoffmengen nicht so schnell wie möglich verimpft werden könnten. Bis zu 75.000 der bundesweit 102.000 Arztpraxen könnten sich laut KBV an der Impfkampagne beteiligen.

Jede Praxis könnte im Schnitt mindestens 20 Impfungen pro Tag durchführen. Allerdings müssten die Dokumentationspflichten vereinfacht werden und die Priorisierung der Patienten dürfe nicht im Wartezimmer stattfinden, so die Kassenärzte.

Mit den nächsten Impfgruppen nimmt der Druck auf die Terminvergaben zu. In der Bundesregierung schaut man mit Sorge auf die teils großen Probleme der IT-Systeme in den Ländern. Zugleich machten die Impfungen in den Pflegeheimen zuletzt rasche Fortschritte, auch wenn die Unterschiede zwischen den Ländern teils deutlich sind. So erhielten nach Angaben des Robert-Koch-Instituts beispielsweise 2,5 Prozent der Menschen in Niedersachsen bislang eine Erstimpfung, in Mecklenburg-Vorpommern waren es 3,6 Prozent. Die meisten davon sind Pflegebedürftige in Heimen.

Dort sollen nun mehr Helfer bei Selbsttests unterstützen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) teilte auf Anfrage mit, dass sie bisher 4519 Bewerber für freiwillige Helfertätigkeiten in den Alten- und Pflegeheimen an die Kommunen vermittelt habe. Die BA hatte eine Hotline und eine Internetseite eingerichtet, um freiwillige Helfer für die Corona-Schnelltests in den Heimen zu gewinnen.

(mit dpa)