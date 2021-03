Verdienstkreuz für Biontech-Gründer : „Dienst an der Menschheit“ - Biontech-Gründer erhalten Bundesverdienstkreuz

„Dienst an der Menschheit“ - Biontech-Gründer erhalten Bundesverdienstkreuz

Die Biontech-Gründer Özlem Tureci (l.) und Ugur Sahin im Schloss Bellevue. Foto: Odd Andersen/Pool Photo via AP Foto: AP/Odd Andersen

Berlin Ihre Entdeckung rettet Leben: Das Ehepaar Özlem Türeci und Ugur Sahin haben mit ihrer Firma Biontech den ersten Impfstoff gegen das Corona-Virus entwickelt. Anlass genug für eine besondere Ehrung im Schloss Bellevue - bei der sie den Deutschen Mut machen.

„Weltenretter“, „Helden des Wissens“, „Ausnahmeforscher“: Das Ehepaar Özlem Türeci und Ugur Sahin ist schon mit zahlreichen Zuschreibungen versehen worden. Die Biontech-Gründer und Entwickler des ersten Impfstoffs gegen das Corona-Virus bekommen am Freitag eine Würdigung hinzu: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verleiht den beiden Wissenschaftlern und Unternehmern für die Entwicklung ihres Corona-Impfstoffs das Große Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland – es ist eine hohe Stufe des Bundesverdienstkreuzes.

Steinmeier würdigt Türeci und Sahin als visionäre Unternehmer und Wissenschaftler, denen es gelungen sei, im richtigen Moment „das Entscheidende“ zu tun. „Der Impfstoff, den Sie entwickelt haben, ist ein Dienst an der Menschheit - deshalb sind wir heute hier.“ Dieser rette nicht nur Leben und Existenzen, sondern das gesellschaftliche wie auch kulturelle Überleben der Menschheit.

Die Gründer der Biotechfirma hätten es als ihre Pflicht angesehen, ihr Wissen in der Pandemie zu nutzen und entsprechend zu handeln. Das hätten sie mit Leidenschaft, wissenschaftlichem Ehrgeiz und Hingabe getan, fügt Steinmeier an. Er sei zutiefst beeindruckt vom Mut, der Tatkraft und dem Vertrauen ins Gelingen, das die beiden Forscher zeigten.

Beide sind Kinder türkischer Einwanderer. Sahin zog im Alter von vier Jahren mit seiner Familie nach Köln, wo sein Vater bei Ford arbeitete. Türeci wuchs im niedersächsischen Landkreis Cloppenburg auf, ihr Vater arbeitete als Arzt in einem katholischen Krankenhaus. Die beiden lernten sich während ihrer medizinischen Ausbildung an der Uniklinik im saarländischen Homburg kennen.

Ihr Mainzer Startup Biontech ist auf die sogenannte Boten-RNA-Technologie spezialisiert, mit der ursprünglich vor allem Hoffnungen auf bessere Krebstherapien verbunden waren. In der Coronakrise erwies sich der Ansatz auch bei der Impfstoffentwicklung als erfolgreich. Der von Biontech und seinem US-Partner Pfizer hergestellte Impfstoff war weltweit der erste, der zugelassen wurde. Er wird heute massenhaft eingesetzt. Seit dem 27. Dezember wird er in Deutschland verimpft.

Der Bundespräsident weist noch auf etwas Anderes hin: Auf den Nationalismus in der Krise. Beim Erfolg von Türeci und Sahin habe es Versuche gegeben, diesen für ein einzelnes Land zu reklamieren. „Ein Impfstoff aber hat keine Nationalität - er ist weder deutsch noch türkisch, er ist auch nicht amerikanisch“, sagt er. Allein Biontech habe weltweit 2000 Mitarbeiter aus sechzig Nationen unter Vertrag.

„Danke, dass sie uns für würdig befinden“, sagt die 54-jährige Wissenschaftlerin in ihrer kurzen Ansprache und dankt ihrem internationalen Team und ihren Kooperationspartnern. Sie und ihr Mann hätten sich im Wettlauf gegen das Virus befunden, dabei habe sich die Biologie aber auch als gnädig erwiesen – das Virus sei bezwingbar. „Mut, gepaart mit Demut“ treibe sie und ihren Mann an. Ihr Team zeichne ein „Miteinander gepaart mit maximale Verantwortungsübernahme Einzelner aus“. Aus der ganzen Welt erreichten das Mainzer Unternehmen gerade Bilder von Menschen, die Impfungen ihrer Liebsten schickten. „Das Licht im Dunkel wird heller“, schließt sie.

Ihr Mann verweist darauf, dass in der der Pandemie „zwei Drittel des Wegs“ bereits bewältigt wurden. Allerdings würden „die nächsten sechs Monate“ allen noch einiges abverlangen. Die dritte Welle lasse sich aufgrund der neuen Variante schwieriger kontrollieren. Es werde alles getan, dass jeder, der einen Impfstoff erhalten wolle, ihn bis zum Ende des Sommers bekomme. Mit Blick auf die Impfstoffdebatten betont der 55 Jahre alte Forscher. Man müsse pragmatisch vorgehen. „Pragmatismus ist nicht das Gegenteil von Perfektionismus, sondern der Weg dahin“. Es sei vor allem wichtig, „dass keine Impfstoffdosis“ verschwendet werde.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wohnt der kurzen Zeremonie bei. Auch sie ist beeindruckt von den bescheidenen Wissenschaftlern, die vor allem die Neugier an der Forschung antreibt. Merkel, selbst Physikerin, äußerte bereits bei mehreren Gelegenheiten ihren hohen Respekt vor dem Ehepaar.

Die Ehrung im Schloss Bellevue ist die erste persönliche Ordensverleihung des Bundespräsidenten in diesem Jahr. Steinmeier geht in seiner Laudatio auch noch auf die dritte Welle der Pandemie in Deutschland ein, die gerade alle viel Kraft koste.