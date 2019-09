Reaktionen auf Abitur-Umfrage : Noten sollen vergleichbar werden

Schüler bei der Abiturprüfung in Bayern. Foto: dpa/Armin Weigel

Berlin Nach unserer Abitur-Umfrage freuen sich sowohl Spitzenreiter Thüringen als auch Schlusslicht Schleswig-Holstein. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek fordert angeglichene Anforderungen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) kritisiert die großen Unterschiede der einzelnen Bundesländer bei den Abiturnoten. „Ich verstehe, dass sich jeder über eine Eins im Abitur freut. Da ein Studienplatz in vielen Fällen von der Abiturnote abhängt, müssen in allen Ländern die Anforderungen aber vergleichbar sein“, sagte Karliczek unserer Redaktion. „Alles andere wäre ungerecht“, betonte die CDU-Politikerin. Über diese Frage müsse in der Bildungspolitik weiter diskutiert werden. „Es geht um Transparenz und Vergleichbarkeit.“ Das seien zugleich Themen, zu denen der Nationale Bildungsrat Antworten geben könne.