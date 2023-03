Viele Länderminister bleiben Bildungsgipfel fern Länder lassen Bundesbildungsministerin im Regen stehen

Schlechte Leistungen von Grundschülern, hohe Schulabbrecherquoten, marode Schulgebäude – in der Bestandsaufnahme der Bildungsmisere sind sich alle weitgehend einig. Über den Weg aus der Misere dagegen nicht: Die Länder wollen sich auch künftig vom Bund nicht reinreden lassen. Sie schickten daher ihre Minister nicht zum Bildungsgipfel, den die Ampel-Koalition in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatte. Sie warfen Stark-Watzinger vor, vorab nicht mit ihnen verabredet zu haben, was bei dem Gipfel herauskommen sollte. Die Ministerin entgegnete, sie habe bewusst einen anderen Weg gewählt und wolle mit dem Gipfel einen Arbeitsprozess anstoßen.