Debatte um Lockerungen : Ärzte, Lehrer und Unternehmen fordern klaren Stufenplan

Berlin Mit fallenden Infektionswerten werden die Rufe nach Lockerungen des Lockdowns lauter. Zumindest solle es einen klaren Fahrplan von Bund und Ländern geben, fordern mehrere Verbände. In der kommenden Woche könnten die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung bereits Entscheidungen dazu treffen.

Bildung Den wohl größten Druck für Öffnungen bekommt die Politik im Bildungssektor. Schulen und Kitas müssten schnellstmöglich zum Regelbetrieb zurückkehren, so die allgemeine Forderung. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), äußerte Verständnis. „Wir wünschen uns natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler, insbesondere im Grundschulbereich, bald wieder zur Schule gehen können“, sagte sie und forderte: „Schulen sollten immer so früh wie möglich über Änderungen informiert werden, damit sie sich darauf einstellen können.“ Bei der Bildungsgewerkschaft GEW nimmt man die Kultusminister jedoch in die direkte Pflicht. GEW-Chefin Marlis Tepe sagte: „Schulen brauchen jetzt endlich eine klare Strategie und einen bundesweit einheitlichen, verlässlichen Stufenplan.“ Dieser müsse vorgeben, bei welchen Inzidenzwerten welche Maßnahmen ergriffen werden sollten. Das hatte die KMK bislang abgelehnt, um bei Schulöffnungen nicht von Sondereffekten wie einem Infektionsausbruch in einem einzelnen Betrieb abhängig zu sein. Tepe nannte konkrete Zahlen mit Blick auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. „Ab einem Inzidenzwert von über 50 Neuinfektionen in einer Woche in einem Landkreis muss auf Wechselunterricht, ab über 100 auf Fernunterricht umgestellt werden“, forderte sie. „Richtig ist, Schulen ab einem Inzidenzwert von weniger als 50 Neuinfektionen in einer Woche in einem Landkreis wieder auf die Öffnung vorzubereiten“, so Tepe. Entscheidend sei, dass es Wechselunterricht gebe und die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den Klassen halbiert werde und feste Gruppen gebildet würden. So können etwa Abstände zwischen den Menschen besser eingehalten und damit die Infektionsrisiken gesenkt werden. Tepe warnte davor, dass die Akzeptanz der Beschlüsse von Bund und Ländern „bei allen an Schule Beteiligten sinkt, wenn die Länder wie bisher auch bei vergleichbaren Inzidenzzahlen unterschiedliche Maßnahmen ergreifen.“ Auch der Deutsche Lehrerverband stützt diese Linie.