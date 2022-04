Geboren wurde Marie-Agnes Strack-Zimmermann am 10. März 1958 in Düsseldorf. 1978 machte sie ihr Abitur in Meerbusch Mataré-Gymnasium.

Im selben Jahr nahm sie ihr Studium in München an der Ludwig-Maximilians-Universität auf in den Fächern Publizistik, Politikwissenschaften und Germanistik mit Abschluss Magister Artium (MA) (1983). 1986 folgte die Promotion zum Dr. phil.