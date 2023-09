Interner Bericht Beim deutschen Waffenrecht besteht Änderungsbedarf

Beim deutschen Waffenrecht besteht laut einem Bericht zur Evaluierung der Reform von 2020 noch Änderungsbedarf. Für die Analyse, die am Mittwoch an den Innenausschuss des Bundestages ging, waren sowohl Behördenmitarbeiter als auch Verbände wie der Deutsche Jagdverband oder das Forum Waffenrecht befragt worden. Die überwiegende Zahl der Regelungen der jüngsten Waffenrechtsnovelle sei zwar „sachgerecht und praktikabel“, heißt es in dem Bericht. Bei der Prüfung der Zuverlässigkeit und Eignung von Menschen, die eine Erlaubnis für den Waffenbesitz haben oder beantragen, gebe es aus Sicht der Waffenbehörden aber Verbesserungsbedarf. Dazu zählten etwa „die generelle Befugnis, das persönliche Erscheinen anzuordnen, oder auch die Vorlage psychologischer Gutachten“.