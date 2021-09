Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU)

Kaum eine andere Ministerin zog so viel Kritik auf sich, wie Anja Karliczek mit ihren Sätzen zum Ausbau von 5G-schnellem Internet. Dies sei „nicht an jeder Milchkanne“ notwendig, sagte sie Ende 2018. Bis heute hängt ihr das nach. Und auch sonst hatte Karliczek zu kämpfen, etwa mit dem schleppenden Digitalpakt, einer neuen Batteriefabrik in ihrer Heimat sowie wegen mangelnder Kompetenzen bei Corona-Maßnahmen an Schulen. Immerhin: Spektakuläre Fortschritte bei Quantencomputern und der Entwicklung des Corona-Impfstoffes fielen in ihre Amtszeit. Prädikat: durchwachsen