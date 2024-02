Polizeiliche Ermittlungen Strobl droht Aschermittwochs-Störern mit harten Konsequenzen

Die Grünen hatten ihre Veranstaltung am Mittwoch in Biberach kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Am kommenden Mittwoch will der Innenausschuss des Landtags Strobl zu dem Polizeieinsatz und den Vorbereitungen der Sicherheitsbehörden befragen. Der Minister erklärte: „Die Polizei in Baden-Württemberg wird auch in Zukunft alle Anstrengungen unternehmen, gemeinsam mit Veranstaltern sicherzustellen, dass politische Veranstaltungen jeder Art friedlich und gewaltfrei stattfinden können.“