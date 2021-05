Bessere Bezahlung für Pflegekräfte : Regierung berät über Entwurf für Pflegereform

Berlin In den Verhandlungen um eine Pflegereform scheint es Fortschritte zu geben. Medienberichten zufolge wird nun über einen Gesetzesentwurf verhandelt, der Pflegern bessere Löhne und Pflegebedürftigen finanzielle Entlastung bringen könnte.

Im Ringen um eine Pflegereform mit einer besseren Bezahlung von Pflegekräften kommen die Verhandlungen in der Bundesregierung voran. Laut einem neuen Entwurf sollen Versorgungsverträge ab 1. September 2022 nur noch mit Einrichtungen abgeschlossen werden dürfen, die nach Tarifverträgen oder mindestens in entsprechender Höhe bezahlen. Um Pflegebedürftige von steigenden Zuzahlungen zu entlasten, sind zugleich zum 1. Januar 2022 Zuschläge geplant. Der Entwurf lag der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag vor, zuvor hatten die „Ärzte Zeitung“ und die „Bild am Sonntag“ berichtet.