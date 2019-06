Beweissicherung : Der digitale Lauschangriff

Meinung Berlin Die Innenminister wollen künftig auch Daten aus dem Smarthome zur Beweissicherung und zur Verbrechensbekämpfung nutzen. Die Datenschützer erheben zu Recht Einwände.

In einem Punkt kann man die Haltung der Innenminister gut nachvollziehen: Die Strafverfolgungsbehörden können nicht in der analogen Welt stecken bleiben, wenn sich Straftäter alle Vorteile der Digitalisierung zu Nutze machen. Aber so wie es in der analogen Welt – beim Abhören und Speichern von Telefondaten – klare Regeln und einen Schutz der Privatsphäre gibt, muss es diese auch für die Auswertung digitaler Daten geben.