Neue Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamts Vier Millionen mehr Rentner bis 2035

Der Alterungsprozess läuft nicht in allen Regionen gleich ab. Die ostdeutschen Flächenländer haben bereits heute eine deutlich ältere Bevölkerung. Die Zahl der Senioren werde hier bis Ende der 2030er-Jahre nur noch um zehn bis 17 Prozent steigen, während die Zahl in den Stadtstaaten bis 2040 um 15 bis 24 Prozent zunehmen werde. In den westdeutschen Ländern erwarten die Statistiker sogar eine Zunahme der älteren Menschen um 28 bis 35 Prozent. Während das Niveau sich in den westdeutschen Bundesländern anschließend stabilisiere und in den ostdeutschen sogar zurückgehe, werde es in den Stadtstaaten jedoch weiter steigen.